Олимпийский чемпион Легков призвал проголосовать на выборах очно или через ДЭГ

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Легков назвал голосование на выборах общим стартом, от которого зависит будущее региона и страны. Он призвал граждан не оставаться в стороне и выполнить свой гражданский долг.

Легков посетил УИК в Мытищах и проголосовал на выборах.

«Я всегда говорю: победа складывается из маленьких шагов, которые делает каждый. Здесь так же: один голос — это шаг, а вместе мы — команда. Не стойте на обочине, приходите на участки», — подчеркнул он.

После голосования спортсмен поговорил с членами участковой комиссии и наблюдателями. Он также заявил о четкой организации работы УИК.

Всего в городском округе Мытищи работают 102 избирательных участка. Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений.

В Подмосковье на УИК задействовали тысячи наблюдателей. От «Единой России» за обстановкой следят четыре тысячи человек. По состоянию на 16:00 общая явка в стране составила 38,9%.