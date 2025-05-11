Цели предложенных переговоров с Украиной — устранение первопричин конфликта при соблюдении интересов России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков телеканалу «ТВ Центр» .

«Цели переговоров понятные — устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он усомнился в самостоятельности киевских властей, которые исполняют команды кураторов. Песков напомнил, что западные покровители уже принуждали Украину выйти из переговорного процесса.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с предложением возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Песков обратил внимание, что это говорит о намерении российской стороны найти мирное решение конфликта.