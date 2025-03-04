«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России

Песков: официальных заявлений о снятии санкций с России никто не делал

Американские власти пока не делали официальных заявлений по антироссийским санкциям. Об этом в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, видео беседы журналист опубликовал в своем Telegram-канале .

«Сейчас поступает огромное количество сообщений, одно фантастичнее другого. Абсолютная какофония. Все стоит фиксировать», — отметил чиновник.

Песков добавил, что ориентироваться при этом нужно исключительно на сообщения из официальных источников. К настоящему моменту таких заявлений власти США не делали.

В понедельник, 3 марта, американские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что США, предположительно, разрабатывают план смягчения санкций в отношении России. Соответствующую просьбу Белый дом направил в два ведомства — Госдепартамент и министерство финансов.

Собеседники западных агентств отмечали, что 47-й президент США Дональд Трамп распорядился работать над таким планом еще до того, как лично продлил действия ограничений, введенных еще в 2014 году. Для снятия некоторых рестрикций Трампу потребуется одобрение со стороны конгресса.