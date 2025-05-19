«Одни и те же грабли». Пушков жестко прокомментировал новые санкции против России
Пушков: Европа наступает на одни и те же грабли с антироссийскими санкциями
Европа снова из неумной самонадеянности наступает на одни и те же грабли, надеясь очередным пакетом антироссийских санкций «задушить» экономику России. Об этом в Telegram-канале написал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что расчеты Франции, Великобритании и Германии построены не на анализе реальности, а на «самовнушении и неумной самонадеянности». В 2023 году Париж клялся, что введенные санкции «поставят экономику России на колени».
Спустя два с лишним года — результат известен, подчеркнул Пушков.
«Теперь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро клянется, что с помощью новых разрушительных санкций удастся задушить российскую экономику. <…> Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли», — написал Пушков.
Сенатор добавил, что Европа сама себя душит этими санкциями. В качестве примера привел Францию и Британию, которые за это время из пятерки первых экономик мира перекочевали в десятку.
Великобритания меж тем призывает оказать давление на Россию всеми возможными способами: дипломатическим, экономическим и военной поддержкой Украины.