Пушков: Европа наступает на одни и те же грабли с антироссийскими санкциями

Европа снова из неумной самонадеянности наступает на одни и те же грабли, надеясь очередным пакетом антироссийских санкций «задушить» экономику России. Об этом в Telegram-канале написал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что расчеты Франции, Великобритании и Германии построены не на анализе реальности, а на «самовнушении и неумной самонадеянности». В 2023 году Париж клялся, что введенные санкции «поставят экономику России на колени».

Спустя два с лишним года — результат известен, подчеркнул Пушков.

«Теперь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро клянется, что с помощью новых разрушительных санкций удастся задушить российскую экономику. <…> Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что Европа сама себя душит этими санкциями. В качестве примера привел Францию и Британию, которые за это время из пятерки первых экономик мира перекочевали в десятку.

Великобритания меж тем призывает оказать давление на Россию всеми возможными способами: дипломатическим, экономическим и военной поддержкой Украины.