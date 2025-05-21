«Очень холодно и одиноко». Шойгу рассказал о карьере и изменениях в жизни

Чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем больше он ощущает одиночество. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в документальном фильме «Шойгу 70. Правила жизни» на телеканале «Россия 24» .

«Поверьте мне, там очень холодно и одиноко, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за него, и тебе ссылаться не на кого», — сказал он.

Шойгу признался, что последние пять лет были для него очень насыщенными и непростыми, как и для государства. Секретарь Совбеза также начал больше понимать груз ответственности, который несут руководители любого ранга, а тем более — глава Минобороны.

Секретарь Совбеза стал самым подсанкционным государственным деятелем. За 10 лет против Шойгу 17 раз вводили персональные санкции. На Украине в 2014 году против него завели два уголовных дела. Политика обвиняли в якобы совершении преступления против основ нацбезопасности республики.