Назван самый подсанкционный госдеятель России

Запад вводил персональные санкции против Шойгу 17 раз за последние 10 лет

Секретарю Совбеза РФ Сергею Шойгу исполнилось 70 лет. Он стал самым подсанкционным госдеятелем — против него за 10 лет вводили персональные санкции 17 раз, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

Шойгу занимал пост главы МЧС России в 1994–2012 годах. Потом возглавлял Московскую область с 11 мая по ноябрь 2012 года. В том же месяце его назначили министром обороны, а 12 мая 2024 года — секретарем Совбеза России.

«Против него 17 раз выносились санкционные, а также не имеющие абсолютно никакой реальной силы, и потому бессмысленные судебные решения», — пояснил источник.

В частности, летом 2014 года на Украине возбудили два уголовных дела против Шойгу. Его обвиняли в создании «не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», а также якобы в совершении преступления против основ нацбезопасности Украины.

В феврале 2022 года Евросоюз ввел против Шойгу санкции за действия, который якобы подрывали и угрожали суверенитету, независимости и территориальной целостности украинского государства. В том же месяце США внесли его в свой санкционный список, но уже за «операции» в оборонном секторе России.

Ранее Шойгу обвинил НАТО и Евросоюз в подготовке войны против России.