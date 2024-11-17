«Обычное шулерство». Слуцкий объяснил, что нужно Зеленскому для столкновения Запада и России

Слуцкий: Зеленскому нужно больше жертв, чтобы столкнуть Россию и Запад

Украинскому главе Владимиру Зеленскому нужны новые и большие жертвы для вовлечения Запада и НАТО в прямое противостояние с Россией. Такое заявление в Telegram-канале сделал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на новое требование Зеленского разрешить удары вглубь РФ.

«Обычное шулерство кровавого клоуна: новые и еще большие жертвы ему нужны лишь для сохранения собственной, давно уже нелегитимной, власти и отсрочки президентских выборов. Но еще больше — для вовлечения Запада, ЕС и НАТО в прямое столкновение с Россией», — написал Слуцкий.

По словам политика, Зеленский добивается обострения ситуации вплоть до большой войны. Антироссийским плацдармом станет вся Европа, и тогда всем будет не до выборов на Украине.

Ранее Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, если Украину будут поддерживать третьи страны. Без посредников у Украины будет «проигрышный статус».