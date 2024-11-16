Зеленский перечислил условия для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с российской стороной, если Украину будут поддерживать третьи страны. Об этом он заявил «Украинскому радио».

На вопрос об условиях для переговоров он объяснил, что при диалоге с Россией без посредников у Украины будет «проигрышный статус». Глава государства добавил, что стране необходимо «усиление некоторыми важными элементами», чтобы вести переговоры.

Ранее Зеленский не исключил, что окружение избранного президента США Дональда Трампа постарается ускорить урегулирование конфликта на Украине. По его словам, команда республиканца планирует как можно быстрее выполнить данные американским избирателям обещания. Трампа ознакомили с позицией Украины, подчеркнул Зеленский.