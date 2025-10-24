Общественники призвали спасти россиянина, задержанного год назад в Латвии

Движение «Зов Народа» призвало МИД помочь россиянину Сергею Никитину, задержанному 1 сентября прошлого года латвийскими спецслужбами на КПП «Бурачки». Документ с обращением поступил в распоряжение 360.ru.

По словам общественников, Никитин с 1990-х живет в Германии, но сохранил российское гражданство. Около 20 раз он привозил в Россию гуманитарную помощь. Это и стало формальной причиной для задержания — мужчину обвинили в «содействии военному конфликту».

Кроме того, движение обратило внимание, что задержанному 65 лет и у него больное сердце. По их словам, мужчина может не пережить стресс и содержание за решеткой. Они попросили дипломатов установить, где находится Никитин, добиться допуска к задержанному сотрудников консульства и принять меры, чтобы он как можно скорее вышел на свободу.

Ранее власти Латвии обязали более 800 россиян покинуть страну в ближайшее время под предлогом нарушения миграционного законодательства.