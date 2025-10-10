Латвия собралась депортировать более 800 россиян

Директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке заявила, что россияне должны покинуть страну до 13 октября. Она отметила, что у этих граждан истек срок действия разрешения на постоянное проживание на территории Латвии.

В УДГМ также сослались на то, что россияне не смогли доказать знание латышского языка и пройти обязательные проверки безопасности. Кроме того, они не подали документы на новый статус постоянного жителя Евросоюза.

На территории Латвии живут около 1,8 миллиона человек, из которых 40% разговаривают на русском языке. С 2022 года россиянам выдают вид на жительство только в случае сдачи экзамена по латышскому языку на уровень не ниже А2.