Обложил матом и вылетел с работы. На Кубани уволили чиновника-скандалиста

Первый замглавы Калининского района Кубани Андрей Антоненко потерял должность после публикации скандального видео с его участием. Об этом в телеграм-канале заявил его экс-начальник Виктор Кузьминов.

На видео попало, как Антоненко нецензурно бранится и сыплет угрозами в адрес спасателей. Кузьминов объяснил, что его бывший подчиненный допустил грубое и некорректное поведение по отношению к сотрудникам Спасательного отряда.

Он назвал действия экс-чиновника недопустимым нарушением профессиональной этики. Приказ об увольнении Антоненко вступит в силу 12 января.

Ранее с поста сняли дагестанского чиновника, сын которого устроил пьяный дебош в алкогольном магазине. Глава республики Сергей Меликов назвал увольнение должностного лица уроком для всех остальных.