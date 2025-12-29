Дагестанский чиновник, чей сын устроил дебош в алкомаркете, ушел в отставку

Уволился чиновник в Дагестане, чей сын учинил пьяный скандал в алкогольном магазине. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале .

По его словам, подобные случаи в регионе происходят редко. Участие в скандале сына должностного лица усугубляет ситуацию.

«Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Другого решения быть не могло», — заявил Меликов.

Он отметил, что произошедшее должно быть для всех уроком. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании.

«Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека», — отметил глава Дагестана.

Происшествие случилось в ночь на 29 декабря. Как отметил Telegram-канал Shot, сын дагестанского чиновника в Кумторкалинском районе зашел в алкомаркет, напал на продавщицу и устроил пьяный дебош. По предварительным данным, причиной такого поведения стало то, что ему не дали денег в долг.

Ранее полицейские поймали дебошира в кафе в Чехове. Он тоже устроил пьяный дебош. На место вызвали наряд Росгвардии.