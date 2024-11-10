Обеспечить ушедших на пенсию полицейских бесплатным жильем предложили в Госдуме

Вышедших на пенсию сотрудников МВД обеспечат бесплатным жильем. Такой законопроект для рассмотрения в Госдуме готовит фракция ЛДПР, сообщил в беседе с «Известиями» лидер партии Леонид Слуцкий.

Он пояснил, что предоставление жилья сотрудникам полиции станет хорошим стимулом для набора новых. Слуцкий напомнил, что сейчас выходящие на пенсию силовики имеют право на социальную выплату для покупки или строительства жилья. Но получить ее пока не смогли более 87 тысяч человек.

«Мы предлагаем системное поэтапное решение этой проблемы. Полицейские обеспечивают безопасность наших граждан, рискуют своими жизнями, они не должны десятилетиями дожидаться положенных им льгот», — добавил лидер ЛДПР.

В середине августа заместитель министра внутренних дел Владимир Кубышко заявил об огромном дефиците сотрудников в региональных управлениях. Он пояснил, что в ходе рабочих командировок столкнулся с тем, что вместо 40 человек на одном из участков работали только шестеро.

О кадровом голоде МВД еще в прошлом году заявляла глава финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш. По ее оценке, нехватка полицейских превысила 100 тысяч человек. Главной причиной она назвала низкие зарплаты.