Российская полиция столкнулась с дефицитом сотрудников

Замглавы МВД Кубышко заявил об огромной нехватке полицейских в регионах

Фото: РИА «Новости»

МВД России столкнулось с острой нехваткой сотрудников, которая особенно сильно ударила по региональным управлениям. С таким заявлением на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» выступил заместитель министра внутренних дел Владимир Кубышко.

Он подчеркнул, что лично посетил многие отделы полиции в ходе командировок и увидел ситуацию с некомплектом личного состава своими глазами. Представитель ведомства пояснил, что на одном из участков вместо 40 человек работали всего шестеро.

«Огромный некомплект. Но все оставшиеся свои задачи выполняют самоотверженно», — привел заявление Кубышко ТАСС.

В конце октября прошлого года начальник финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш оценила нехватку сотрудников полиции в 100 тысяч человек. Такая ситуация сложилась из-за размера денежного довольствия, который она назвала неконкурентоспособным».

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