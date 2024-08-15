Российская полиция столкнулась с дефицитом сотрудников

МВД России столкнулось с острой нехваткой сотрудников, которая особенно сильно ударила по региональным управлениям. С таким заявлением на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» выступил заместитель министра внутренних дел Владимир Кубышко.

Он подчеркнул, что лично посетил многие отделы полиции в ходе командировок и увидел ситуацию с некомплектом личного состава своими глазами. Представитель ведомства пояснил, что на одном из участков вместо 40 человек работали всего шестеро.

«Огромный некомплект. Но все оставшиеся свои задачи выполняют самоотверженно», — привел заявление Кубышко ТАСС.

В конце октября прошлого года начальник финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш оценила нехватку сотрудников полиции в 100 тысяч человек. Такая ситуация сложилась из-за размера денежного довольствия, который она назвала неконкурентоспособным».