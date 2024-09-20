Объективная трактовка истории стала главной темой совещания Путина с СБ

Главной темой совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности стала объективная трактовка истории. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил, что в последние годы историю очень часто используют в политике как средство достижения определенных целей в отношении страны.

«Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом. А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей нашей страны», — добавил президент.

С докладами на заседании выступили глава МИД Сергей Лавров и помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Во время открытого урока «Разговор о важном», который состоялся 2 сентября, Путин призвал россиян учить историю своей страны. По его словам, нужно гордиться прошлым государства.