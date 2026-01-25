«Нужно ждать, когда она уйдет». Песков заявил, что Россия и США не будут говорить с Каллас

Песков заявил, что РФ и США не будут контактировать с Каллас

Россия и США не станут вести переговоры с главой дипломатической службы ЕС Каей Каллас. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным .

«Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас? Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет», — сказал официальный представитель Кремля.

Каллас 18 января разместила в соцсети Х пост, призывая США решать вопросы, связанные с Гренландией, в рамках НАТО. Она подчеркнула, что разногласия по поводу острова не должны отвлекать западные страны от их главной задачи — поддержки завершения военных действий на Украине.

Каллас отметила, что заявления президента США Дональда Трампа о таможенных пошлинах в отношении европейских стран выгодны только Китаю и России.

Также Песков резко отреагировал на заявления Владимира Зеленского в адрес Европы, заявив, что Украина демонстрирует готовность конфликтовать даже с теми, кто оказывает ей поддержку. По его словам, киевский режим готов кусать руку кормящего и дающего.