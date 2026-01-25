Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на заявления Владимира Зеленского в адрес Европы, заявив, что Киев демонстрирует готовность конфликтовать даже с теми, кто оказывает ему поддержку. Так прокомментировал действия президента Украины представитель Кремля в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

«Киевский режим, он готов кусать и руку кормящего, и руку дающего, кусать кого угодно», — сказал Песков.

Выступая с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский обвинил европейских партнеров в том, что они, по его мнению, слишком много обсуждают ситуацию, но действуют недостаточно решительно, а также призвал увеличить поддержку Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед журналистами на фоне встречи лидеров ЕС, посвященной трансатлантическим отношениям, ответила на упреки украинского лидера. Она заявила, что реальные шаги ЕС в поддержку Киева говорят сами за себя, напомнив, что за последние четыре года ЕС уже направил Киеву около 193 миллиардов евро помощи, а еще 90 миллиардов евро заложены в планах на ближайшие два года. По ее словам, эти цифры наглядно демонстрируют реальный вклад Европы.