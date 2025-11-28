«Нужно готовиться». Песков оценил риск войны России с НАТО и ЕС

Песков призвал желать мира со странами Запада, но готовиться к войне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в отношениях с другими странами Россия исходит из принципа: нужно желать мира, но готовиться к худшему. Об этом представитель Кремля заявил Первому каналу .

Так он ответил на вопрос о словах посла России в Бельгии Дениса Гончара, который ранее утверждал, что НАТО и Евросоюз начали подготовку к большой войне с Россией. По словам Пескова, подобные оценки требуют сохранять готовность, но ориентироваться на мирный сценарий.

«Нужно, конечно, желать мира, но готовиться к войне», — сказал пресс-секретарь.

На пресс-конференции в Бишкеке президент Владимир Путин также прокомментировал заявления европейских политиков о возможном российском нападении. Он назвал такие утверждения попыткой запугать собственное население ради наращивания оборонных расходов, отметив, что политики, распространяющие подобные версии, «не в себе или жулики».