Новым вице-президентом Казахстана стал Ерлан Карин

Замруководителя администрации президента Казахстана Ерлан Карин стал вице-президентом республики. Об этом сообщили в пресс-службе лидера страны.

Ерлан Карин с 2019 года работал на должностях помощника, госсекретаря и госсоветника. В июне 2026 года его назначили на пост руководителя администрации президента республики.

Как отметил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Ерлана Карина хорошо знают в стране: он много лет проработал в системе государственного управления и является «подлинным патриотом».

«Ерлан участвовал в практической реализации масштабных реформ, у него есть четкое видение долгосрочной государственной стратегии и перспектив социально-экономического развития страны», — подчеркнул Токаев.

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