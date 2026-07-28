Новым послом России в КНДР стал Андрей Подъелышев

Пост чрезвычайного и полномочного посла России в КНДР занял Андрей Подъелышев. Указ о назначении дипломата подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Назначить Подъелышева Андрея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике», — отметили в тексте указа.

Вторым документом глава государства снял Подъелышева с должности посла в Нигерии.

С декабря 2025 года посольство России в Пхеньяне работало без руководителя. Занимавший этот пост Александр Мацегора умер в возрасте 70 лет.

Последним мероприятием, в котором дипломат принял участие, стала встреча со студентами Московского педагогического университета в рамках 12-й сессии Российско-Корейской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.