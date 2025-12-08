Умер посол в КНДР Александр Мацегора

Посол России в КНДР Александр Мацегора умер на 71-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования родным и близким покойного.

Последним публичным мероприятием, в котором принял участие глава дипмиссии, стала встреча со студентами-корееведами Московского городского педагогического университета. Посол приезжал на родину, чтобы поучаствовать в работе 12-й сессии российско-корейской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Мацегора родился в 1955 году. Окончил МГИМО, владел корейским и английским языками. В КНДР работал с 2006 по 2011 год в должности советника-посланника, с 2015-го — во главе дипмиссии. В 2019 году президент Владимир Путин присвоил ему высший дипломатический ранг — Чрезвычайного и полномочного посла. Кавалер орденов Александра Невского и Дружбы.