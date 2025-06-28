Новым мэром Мариуполя стал бывший глава правительства Запорожской области

Антон Кольцов официально стал главой городского округа Мариуполь. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Принял присягу главы муниципального образования городского округа Мариуполь. Поблагодарил депутатов городского совета I-го созыва за оказанное доверие», — написал он.

С 2022 по 2024 года он возглавлял правительство Запорожской области, а до этого был заместителем губернатора Вологодской области.

В своей новой должности Кольцов обозначил ключевые направления работы. Так, по его словам, в приоритете — создание комфортных и безопасных условий для жителей.

Он также подчеркнул важность развития инфраструктуры, благоустройства территорий и помощи людям, которые потеряли жилье из-за боевых действий.

Помимо этого, в планах — эффективное управление городской собственностью, разумное распределение бюджета, реализация муниципальных программ, поддержка бизнеса и привлечение инвесторов.

Ранее новость о том, что мариупольцы сами восстанавливают город из-за бездействия российских властей, назвали фейком.