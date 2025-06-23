В Сети распространили сообщения о том, что жители Мариуполя, в том числе подростки, самостоятельно восстанавливают город, так как российские власти бездействуют. В частности, детям якобы приходится ремонтировать школу.

Фейк

В Telegram-канале бывшего советника «виртуального мэра» Мариуполя, назначенного киевским режимом, Петра Андрющенко появился пост о том, что якобы российские власти не занимаются восстановлением Мариуполя, в этой связи бывшим ученикам одной из школ самим приходится ее ремонтировать.

Петр Андрющенко — мастер искажения фактов. В своем посте он комментирует новость о реконструкции школы № 17, заявляя, что учащиеся самостоятельно ее восстанавливают. Однако он в им же приведенном скриншоте обвел новость о том, что ремонт ведут бывшие ученики.

Правда

Речи о том, что к работам привлекли подростков, нет. На самом деле работами по восстановлению школы занимаются специалисты из Подмосковья, но участвуют в работах и местные жители, которые сами когда-то учились в этом здании.

Автор также пытался высмеять новость о промышленном рывке, в которой говорилось об инвестициях в размере 32 миллиардов рублей в три предприятия, однако это тоже правда. В городе построят два новых, а также модернизируют одно существующее предприятие.

Денис Пушилин на полях ПМЭФ заявил, что Мариуполь станет крупным транспортным хабом, так как город объединит морской порт, аэропорт, а также автомагистрали. Таким образом, попытка автора поста высмеять факт, что вокруг Мариуполя строится объездная дорога, чтобы миновать город, не имеет оснований. Объездная дорога нужна самим мариупольцам, чтобы транзитный транспорт не забивал городскую уличную сеть.

Уже упомянутый морской порт также получит дополнительные средства на развитие. Планируется обновить, восстановить зерновой терминал и углепогрузочный комплекс, сохранить административные и складские здания, обновить инженерные объекты.

Украинский блогер также затронул тему возведения новых ЖК. Но и этот факт нельзя отрицать, в Мариуполе действительно строятся новые дома, и будут построены еще.

В минусы записали даже то, что медицинский профосмотр детей в Мариуполе доступен теперь не только в будние дни, но и в выходные, что удобно для работающих родителей. Однако автор поста решил скрасить новость оттенками безысходности, мол, даже выходные у детей отбирают. Однако на самом деле власти специально организовали субботние профосмотры таким образом, чтобы можно было пройти сразу всех специалистов за один день.

Желание нивелировать развитие Мариуполя после освобождения и попытка очернить все позитивные изменения — стандартная практика для украинских блогеров и спикеров разного уровня. Они готовы приукрашивать и даже перевирать факты, лишь бы показать украинскому обществу какую-то альтернативную реальность, где в освобожденных городах и на освобожденных территориях все якобы плохо, хотя на самом деле регионы начинают получать такую поддержку и внимание, которых не получали при украинской власти.

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