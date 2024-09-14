Новым главой Росмолодежи стал Григорий Гуров

Мишустин назначил Гурова руководителем Росмолодежи

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на пост главы Росмолодежи Григория Гурова, который раньше был председателем правления «Движения первых». Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Гуров родился в 1985 году в Ставрополе. Свой путь начинал специалистом в муниципальном молодежном центре, в итоге дослужился до заместителя министра науки и высшего образования России.

Работа в Росмолодежи у Гурова началась в 2017 году. За четыре года он достиг должности замруководителя. Отвечал за организацию форумов, реализацию профильных нацпроектов.

Также Гуров стоял у истоков программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие», выстроил методическую работу ведомства.

Президент России Владимир Путин также назначил участника спецоперации Артура Орлова председателем правления «Движения первых».

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