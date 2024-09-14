Председателем правления «Движения первых» стал участник СВО

«Назначить Орлова Артура Валерьевича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи „Движение первых“», — поручил президент.

Предшественник Орлова Григорий Гуров объявил в своем Telegram-канале о переходе в Федеральное агентство по делам молодежи, с которым сотрудничало «Движение первых». Он представил подписчикам нового председателя правления.

Орлову 35 лет, он родился в удмуртском поселке Кизнер, окончил Казанское высшее военное командное училище и в 2022 году участвовал в СВО. В 2023-м стал преподавателем Общевойсковой академии Вооруженных сил России, затем возглавил научно-исследовательский отдел. Он также участвует в программе «Время героев» по подготовке кадров для госслужбы из числа военных.

«Движение первых» появилось в 2022 году. Его создали для патриотического воспитания детей и молодежи.