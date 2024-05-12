Новый национальный проект по экономике запустят в России | 360°

Важное 12 мая 2024, 12:35 Новый национальный проект по экономике запустят в России Новак объявил о запуске нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» РИА «Новости»

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Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на реализацию заданных президентом России Владимиром Путиным национальных целей. С таким заявлением выступил кандидат на пост вице-премьера российского правительства Александр Новак в Госдуме.

Он пояснил, что новая программа предусматривает переход на новую модель экономического развития, основанную на росте предложения.

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«На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект „Эффективная и конкурентная экономика“», — привело заявление Новака РИА «Новости».

Кандидат на пост премьер-министра отметил, что национальный проект сформируют в ближайшие месяцы и представят на обсуждение Госдумы основных положений.

В нижней палате парламента кандидаты в правительство сегодня проводят встречу с профильными комитетами.

По предложению премьер-министра России Михаила Мишустина в новом кабмине Новак сохранит кураторство за топливной отраслью, а также возьмет на себя решение в опросов поддержки экономики и противостояния санкциям.