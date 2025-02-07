Новый глава Роскосмоса прокомментировал назначение

Первый вице-премьер Денис Мантуров представил коллективу Роскосмоса нового руководителя — Дмитрия Баканова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Это для меня огромный вызов, и я приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания», — заявил Баканов.

Он отметил, что родился на Байконуре, и поэтому для него огромная честь получить назначение на такую должность.

Ранее он работал заместителем главы Минтранса, а до этого руководил компанией «Спутниковая система „Гонец“, которая обеспечивает Роскосмос системами связи, вещания и ретрансляции.

До Баканова Роскосмос возглавлял Юрий Борисов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил его увольнение кадровой ротацией и заявил, что в Кремле к нему нет никаких претензий.