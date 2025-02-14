Новый директор Роскосмоса Баканов уволил первого заместителя Ельчанинова

Новый генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов уволил первого заместителя Андрея Ельчанинова и нескольких других сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Ельчанинов покинулс свой пост в связи с переходом на новое место работы. Также по соглашению сторон ушел в отставку заместитель гендиректора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко.

Также сменились руководители двух предприятий отрасли. У действующего главы АО «ЦНИИмаш» Сергея Коблова закончился контракт. Исполняющим обязанности назначили его зама Василия Титова.

Свой пост покинул и глава АО «НПО Лавочкина» Дмитрий Яременко. Совет директоров выбрал исполняющим обязанности гендиректора его заместителя Олега Кема.

Баканов принял такие кадровые решения, чтобы адаптировать управленческую команду под актуальные цели и задачи отрасли, подчеркнули в госкорпорации.

Ранее новый директор Роскосмоса прокомментировал свое назначение. Дмитрий Баканов заявил, что приложит все усилия, чтобы оправдать возложенные на него ожидания.