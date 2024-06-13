Новые управления появятся в структуре администрации президента России

Структуру администрации президента России реформировали

Фото: РИА «Новости»

В структуре администрации президента России появилось пять новых управлений. Это следует из указа, подписанного главой государства Владимиром Путиным.

Это управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, вопросам формирования и деятельности Госсовета, по госполитике в гуманитарной сфере и госполитике в сфере ОПК. В то же время управление по обеспечению деятельности Госсовета упразднят.

Во втором указе, который Путин подписал в тот же день, — назначения на должности руководителей ряда управлений. В частности, начальником нового управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов станет Александр Харичев, раньше возглавлявший управление по обеспечению деятельности Госсовета.

Как предположил «Коммерсант», ряд управлений получат в свое ведение помощники президента: обновленное управление по вопросам формирования и деятельности Госсвета и управление по госполитике в сфере ОПК — Алексей Дюмин, управление по госполитике в гуманитарной сфере — Владимир Мединский, по вопросам национальной морской политики — Николай Патрушев.

Перестановки в администрации президента анонсировали в Кремле.

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