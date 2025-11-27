Новые санкции США против нефтяных компаний стали для Путина неожиданностью

Президент России Владимир Путин заявил, что не ожидал новых санкций США против нефтяных компаний России. На пресс-конференции по итогам визита в Бишкек он уточнил, что после Аляски конфликтов между Москвой и Вашингтоном не возникало.

«Какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало. И вдруг США объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Честно говорю, я даже не понимал, что происходит», — признался Путин.

Путин также рассказал, что Соединенные Штаты предложили России обсудить вопросы ядерных испытаний. Он напомнил, что страна готова к обсуждению общеевропейской безопасности, если Запад проявит желание.

Путин работает в Бишкеке с 25 по 27 ноября. Он провел переговоры с Жапаровым и Лукашенко, а также выступил на саммите ОДКБ.

Ранее Путин назвал жуликами тех, кто говорит о риске нападения России на Европу. Президент назвал абсурдными и лживыми заявления о том, что Россия якобы готовит нападение на Европу. По его словам, такие разговоры оторваны от реальности и выглядят нелепо.