Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации

Телефонный диалог Владимира Путина и Дональда Трампа открыл путь к снижению напряженности в отношениях двух государств. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Диалог работает. Люди прислушиваются. Отличная возможность для деэскалации», — написал он.

Кроме того, Дмитриев подчеркнул значимость мнений первых лиц стран и привел результаты опросов. Судя по ним, россияне стали менее враждебно относиться к США — доля противников американцев снизилась с 75 до 40%.

Число людей, которые поддерживают нормализацию отношений с Западом, выросло до 80%. Ранее показатель был на уровне 52%.

Четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала года прошел 4 июня. Он длился чуть больше часа. Во время беседы главы государств обсуждали восстановление российско-американского сотрудничества, итоги переговоров в Стамбуле, атаки Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном.