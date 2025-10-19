В Вологодской области стали больше пить после ограничения продажи алкоголя

С начала 2025 года в Вологодской области зафиксирован устойчивый рост потребления алкоголя на душу населения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Согласно данным Росстата, рассчитанным в пересчете на чистый спирт (100%), в январе показатель составлял 7,7 литра на человека, а к сентябрю вырос до 9,65 литра. При этом в соседних регионах с начала года отмечается снижение потребления.

Парадоксальные цифры появились на фоне действий региональных властей, которые ранее отчитались о заметном улучшении ситуации. Так, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявлял о снижении смертности от болезней, связанных с употреблением алкоголя и сокращении числа алкогольных отравлений и психозов.

Он также отмечал, что после введения ограничений на розничную продажу спиртного в регионе стало меньше госпитализаций и вызовов скорой помощи из-за опьянения. По словам главы региона, с марта по август 2025 года показатели улучшились по большинству направлений.

Антиалкогольный закон действует в области с 1 марта 2025 года. В будние дни купить спиртное можно только с 12:00 до 14:00 — в остальное время продажа разрешена исключительно в барах и ресторанах. Ранее губернатор сообщал, что за первые месяцы действия закона в регионе закрыли 244 алкомаркета и что общий объем продаж алкоголя снизился на 20%.

Филимонов же рекомендовал не поддаваться информации в СМИ о росте потребления алкоголя, а интерпретацию статистики назвал заведомо ложной.

Ранее губернатор представил гастрономические особенности региона, предназначенные для гостеприимства местных жителей и привлечения туристов.