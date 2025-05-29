Россиянам рассказали о законах, которые вступят в силу в июне

Володин: в июне вступят в силу законы о поддержке бизнеса и борьбе с мошенниками

Сразу несколько законов вступят в силу в России в июне. Об этом в своем Telegram-канале напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Одним из нововведений первого летнего месяца станет комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Чтобы обезопасить россиян от финансовых потерь и действий аферистов, законодатели ввели сразу два закона.

Представители банков, государственных органов, операторов связи и маркетплейсов не смогут сообщать гражданам информацию через иностранные мессенджеры. Кроме того, в силу вступит запрет на отправление сообщений с кодами доступа для портала «Госуслуги» во время телефонного разговора.

Изменения будут и в сфере бизнеса. Предпринимателей обяжут предварительно уведомлять о начале ведения своего дела, чтобы они не смогли будущем уклониться от проверок товаров и условий производства.

Приоритетным направлением законотворческой работы остается обеспечение помощи и поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Уже с 23 мая в России вступил закон, который обеспечивает детей военнослужащих СВО льготами при поступлении в университеты.

Ранее Володин сообщил, что Госдума разрабатывает законопроект о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий.