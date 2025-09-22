«Новые люди» предложили разрешить женщинам взять с собой близких на роды

Депутаты партии «Новые люди» предложили дать право присутствовать близким рядом с женщиной во время родов. Сейчас такая возможность есть только у членов семьи. Инициативу уже направили в Минздрав, документ оказался в распоряжении 360.ru.

Изменения предлагают внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«В настоящее время федеральный закон № 323-ФЗ ограничивает круг возможных сопровождающих отцом ребенка или иными членами семьи, что приводит к дискриминации многих категорий женщин: вдов, сирот и тех, кто желает пригласить другого человека, которому доверяет», — заявили парламентарии.

Депутаты отметили, что в последнее время практика партнерских родов набрала популярность. Например, за последний год количество родивших так женщин увеличилось с 25 до 45%.

Научные исследования, включая Cochrane Review и рекомендации ВОЗ, подтвердили, что поддержка близкого человека во время процесса уменьшает тревожность. Благодаря этому снижаются риски хирургических вмешательств и операций.

«Важно подчеркнуть, что необязательно присутствие только супруга. Любой близкий человек или специалист может оказать значительное влияние на эмоциональное состояние женщины в родах», — заявили парламентарии.

Проект направили на улучшение условий родовспоможения и создание комфортной обстановки для будущей матери. Главным аспектом стало право женщины выбирать, кто будет рядом с ней во время этого процесса. Это необязательно должен быть муж, подойдет любой близкий человек. Например, подруга, психолог, мачеха или священнослужитель.