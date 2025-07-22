Жителям Подмосковья напомнили о бесплатных партнерских родах

В Подмосковье женщинам доступны разные виды родов, в том числе партнерские. С каждым годом их выбирает все больше пар, рассказали в региональном Минздраве.

В Подмосковье доступны все виды родов: мягкие, вертикальные, партнерские и с доулой. В прошлом году присутствие близкого человека рядом выбрали 25% всех рожениц, а в этом году — 45%.

«Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно по ссылке, а также по телефону кол-центра 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

При рождении ребенка родители также могут получить подарочный набор или выплату в размере 20 тысяч рублей.