«Новые люди» поддержали серию подкастов о подростковой зависимости

При поддержке партии «Новые люди» в российских городах проходит серия подкастов «НеТрудный возраст», посвященная подростковой зависимости и ее профилактике. Об этом сообщили организаторы проекта.

Подкасты записывают фонд «Второй шанс» совместно с центром «Лайф Рехаб». Встречи уже посетили около шести тысяч человек.

Участниками проекта становятся психологи, сотрудники реабилитационных центров, а также люди, которым удалось преодолеть зависимость. Они рассказывают о личном опыте и отвечают на вопросы зрителей.

В частности, на встречах обсуждают причины, по которым подростки начинают употреблять запрещенные вещества, способы убедить зависимого обратиться за лечением и чувство вины, с которым могут столкнуться его близкие.

Главная задача проекта — открыто говорить о подростковой зависимости и ее профилактике, в том числе о проблемах, которые зачастую остаются вне публичного обсуждения.

Ранее «Новые люди» открыли в Москве первый штаб подготовки наблюдателей за выборами в Госдуму.