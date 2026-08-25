«Новые люди» открыли в Москве первый штаб наблюдателей за выборами в Госдуму

Партия «Новые люди» открыла в Москве первый штаб подготовки наблюдателей за выборами в Госдуму. В дальнейшем такие центры начнут работу еще в 82 регионах России, сообщил лидер партии Алексей Нечаев.

В корпус наблюдателей уже вошли более 13 тысяч человек. Участниками становятся добровольцы в возрасте от 18 до 70 лет. Их обучат следить за ходом голосования и разбирать возможные нарушения на избирательных участках.

Алексей Нечаев отметил, что «Новые люди» готовят наблюдателей, чтобы понимать, как проходят выборы, и убедиться, что они проходят честно.

Партия планирует направить представителей примерно на 90 тысяч избирательных участков. По словам Нечаева, интерес к участию в проекте остается высоким, поэтому набор наблюдателей продолжается.

На занятиях кандидаты разберут различные ситуации, которые могут возникнуть во время голосования, а также порядок действий при выявлении нарушений.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о своих ожиданиях от выборов в Госдуму.