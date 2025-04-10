Новую систему оплаты труда бюджетников протестируют в регионах России

Правительство России к маю доработает новую систему оплаты труда бюджетников и передаст ее отдельным регионам для тестирования в рамках пилотного проекта. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее процитировал «Коммерсант» .

«Тестирование нового механизма выплат учителям пройдет в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, врачам — в Якутии, Курганской и Липецкой областях», — сказала Голикова.

Подробности о новой системе пока не раскрыли, однако известно, что часть окладов для, например, медицинских работников составит не меньше 50%. Это стабилизирует их зарплаты.

Речь о реформе зашла еще в 2021 году. В Минтруд и Минздрав отправили проект инициативы, но не согласовали его с Минфином из-за возможного увеличения расходов.

В 2024 году президент Владимир Путин поручил изменить систему оплаты труда бюджетников и перейти на новый формат к 2027 году. Он также потребовал, чтобы доля врачей была не менее 50%.

Ранее глава сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров заявил, что курьеры в России стали зарабатывать в несколько раз больше учителей. Он отметил, что рынок труда в стране разбалансирован.