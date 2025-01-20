Новую систему маркировки лекарств введут в аптеках с 1 марта

Правительство подготовило проект постановления о новых правилах реализации лекарств в аптеках. Документ опубликовали на федеральном сайте проектов нормативных актов.

Если аптека будет продавать препараты без данных системы маркировки, аптекаря обяжут вручную проверить срок годности, дату выпуска и номер серии. Также нужно будет регулярно обновлять базу данных глобальных идентификационных номеров у тех препаратов, оборот которых приостановили.

По данным «Коммерсанта», большинство лекарств уже и так маркированы и в основном постановление коснется новых препаратов, которые выпускаются в России или поставляются из-за рубежа. Цель принимаемых мер — избавить аптеки от нелегальных средств.

Ранее правительство продлило на 2025 год особый режим торговли зарубежными лекарствами, чтобы избежать перебоев с поставками в поликлиники и больницы и не допустить дефицита в аптеках.