Нового уполномоченного по правам человека в России назначат до 21 мая

Госдума должна выбрать нового уполномоченного по правам человека в России до 21 мая, до момента его присяги обязанности исполнять будет Татьяна Москалькова. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя парламентского комитета по развитию гражданского общества Олег Леонов.

«Правом выдвижения кандидатур на должность уполномоченного обладают президент, Совет Федерации, депутаты Государственной Думы, депутатские объединения», — напомнил он.

Прием кандидатур завершается за месяц до окончания полномочий прежнего омбудсмена, однако пока, по словам Леонова, никого на эту должность еще не выдвинули.

Москалькова работает омбудсменом с 2016 года. По закону она не имеет права продолжать работу в этой должности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что уходящая в отставку уполномоченная не останется без работы и получит предложения, но отказался раскрывать конкретику.