Нового главу Удмуртии выберут в 2027 году

Выборы главы Удмуртии после отставки Александра Бречалова состоятся в 2027 году. Об этом РИА «Новости» сообщила председатель избирательной комиссии республики Светлана Пальчик.

По ее словам, выборы пройдут в Единый день голосования в следующем году, согласно соответствующему федеральному закону.

Ранее президент Владимир Путин провел встречу с советником министра сельского хозяйства Ольгой Абрамовой и предложил ей занять пост руководителя региона. Также глава государства назначил ее исполняющей обязанности главы республики.

Абрамова с 2018 по 2021 годы руководила министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Затем три года занимала пост вице-премьера по агропромышленному комплексу и исполняла обязанности председателя правительства региона. С октября 2024 года работает советником главы Минсельхоза России.

Бречалов ушел в отставку по собственному желанию. Он возглавлял Удмуртию с 2017 года.