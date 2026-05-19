Новак оценил масштабы замещения пожилых работников в ближайшие пять лет

Новак: за пять лет необходимо заместить около 11 млн рабочих мест

В ближайшую пятилетку в России потребуется заместить около 11 миллионов рабочих мест из-за выхода сотрудников на пенсию. Об этом на форуме по повышению производительности труда рассказал вице-премьер Александр Новак, его слова привел ТАСС .

К 2030 году в России возникнет дополнительная потребность в работниках порядка 3,1 миллиона человек, привел Новак выводы Министерства экономического развития и Министерства труда.

«В ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию предстоит заместить около 11 миллионов рабочих мест. И хотел бы подчеркнуть, что это вызов не на длительном горизонте, а конкретно сегодняшнего дня», — заявил вице-премьер.

По мнению Новака, для решения кадрового вопроса необходимо перераспределить трудовые ресурсы из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики. Он отметил, что задача состоит в том, чтобы обеспечить кадрами отрасли технологического лидерства, стратегические инвестиционные проекты.

