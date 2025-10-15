Нищета заставит рожать? В ГД предложили скандальный способ улучшить демографию

Депутат ГД Матвейчев: решить проблему демографии можно вогнав людей в нищету

Решить демографические проблемы в России можно, только вогнав население в нищету. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, его слова привел Telegram-канал «Подъем» .

По мнению народного избранника, нужно забыть догму, что демографические проблемы можно решить улучшением материальных условий граждан.

«Весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая — там, где богатые», — заявил Матвейчев.

Поэтому повышение пособий, улучшение жилищных условий и другие меры поддержки дают противоположный результат. По мнению депутата, стимулом к деторождению станет нищета.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что приоритетной национальной задачей является улучшение демографической ситуации в России, продвижение ценностей большой многодетной семьи и поддержка рождаемости.