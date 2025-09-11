Путин назвал улучшение демографии в России приоритетной общенациональной задачей

Улучшение демографической ситуации в России, продвижение ценностей большой многодетной семьи и поддержка рождаемости является приоритетной национальной задачей. Об этом в приветственном слове к участникам форума социальных инноваций «Демография 2.0. Перезагрузка» заявил президент России Владимир Путин. Обращение главы государства зачитал полпред в ЦФО Игорь Щеголев, сообщило РИА «Новости» .

В приветственном слове президент подчеркнул, что в центре повестки форума — широкий круг вопросов, связанных с демографической политикой в стране.

«Улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей большой многодетной семьи, поддержка рождаемости — приоритетная общенациональная задача», — зачитал Щеголев слова Путина.

Глава государства обратил внимание, что в этой работе нужно в полной мере использовать потенциал государства, волонтерского движения, СМИ, бизнеса и некоммерческих организаций.

Ранее Путин назвал недостаточными меры поддержки повышения рождаемости в России.