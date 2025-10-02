Все попытки предписывать другим странам поведение закончились неудачей. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но невозможно иметь силы управлять всем миром», — подчеркнул он.

Путин добавил, что нет и не будет в мире такой силы, которая сможет предписывать всем, что делать. По словам главы государства, Запад не устоял перед соблазном абсолютной власти, поскольку не имел в голове исторической перспективы и хорошего уровня подготовки.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме говорил, что большинство стран хотят жить не по чьим-то правилам, а по уставу и принципам ООН.