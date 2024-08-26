Ни разу не сорвался. Экс-премьер Степашин — об умении Путина держать удар

Экс-премьер Степашин: Путин умеет держать удар

Фото: РИА «Новости»

Умение держать удар — одно из основных качеств президента Владимира Путина, отличающее его от коллег и предшественников. Такое мнение в интервью ТАСС выразил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Я давно знаю Владимира Владимировича в совместной работе. Его ничего не поражает и не удивляет. Просто я рад тому, как он умеет держать удар», — сказал Степашин.

По его словам, Путин ни разу не сорвался, несмотря на такие сложные обстоятельства, как нападение ВСУ на Курскую область, решение Международного уголовного суда, на то, что Запад пытается экономически задушить Россию.

Экс-премьер заметил, что встречался с Михаилом Горбачевым и много работал с Борисом Ельциным, и все они уступали Путину по выдержке.

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в августе, доверие Путину выразили почти 80% россиян.

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