Путину выразили доверие почти 80% россиян
ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 78%
Президенту Владимиру Путину доверяют 78,2% жителей страны. Результаты опроса опубликовал на своем сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Аналитики опросили 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. На прошлой неделе степень доверия к Путину была выше — 80%.
Исследователи также выяснили у респондентов, как они оценивают работу правительства России. В итоге деятельность властей одобрили 48,3% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 51,3% россиян. Доверяют ему 59,6% опрошенных.
Недавно специалисты страховой компании опросили россиян по поводу накоплений. Как выяснилось, финансовая подушка на три месяца есть у 27% респондентов.