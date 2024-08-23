Путину выразили доверие почти 80% россиян

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Фото: РИА «Новости»

Президенту Владимиру Путину доверяют 78,2% жителей страны. Результаты опроса опубликовал на своем сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Аналитики опросили 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. На прошлой неделе степень доверия к Путину была выше — 80%.

Исследователи также выяснили у респондентов, как они оценивают работу правительства России. В итоге деятельность властей одобрили 48,3% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 51,3% россиян. Доверяют ему 59,6% опрошенных.

Недавно специалисты страховой компании опросили россиян по поводу накоплений. Как выяснилось, финансовая подушка на три месяца есть у 27% респондентов.

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Sina Schuldt/dpa

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