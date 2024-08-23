Путину выразили доверие почти 80% россиян

Аналитики опросили 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. На прошлой неделе степень доверия к Путину была выше — 80%.

Исследователи также выяснили у респондентов, как они оценивают работу правительства России. В итоге деятельность властей одобрили 48,3% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 51,3% россиян. Доверяют ему 59,6% опрошенных.

Недавно специалисты страховой компании опросили россиян по поводу накоплений. Как выяснилось, финансовая подушка на три месяца есть у 27% респондентов.