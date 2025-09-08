«Ни одного печального сюрприза». Захарова ответила Зеленскому словами из песни Утесова

Захарова ответила на слова Зеленского о победе Украины словами из песни Утесова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского в своем Telegram-канале . В качестве ответа она использовала строчки из известной песни «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.

Поводом для такой реакции стали слова главы киевского режима в интервью американскому телеканалу ABC. Он заявил, что будет считать победой Украины, если ее территории не перейдут под контроль России полностью.

«Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза. За исключением пустяка…», — написала Захарова.

Ранее дипломат высмеяла высказывание Каи Каллас. Глава евродипломатии заявила, что Россия «не сильна в технологиях». Захарова напомнила о строительстве Крымского моста и создании «Орешника» и назвала Каллас «критически безграмотной».