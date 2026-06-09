«Неуклюжая провокация». Небензя обсудил письмо Зеленского Путину на Совбезе ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину не мирной инициативой, а попыткой повлиять на переговорный процесс. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину. Которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией», — заявил Небензя в ходе выступления.

Он также отметил, что перед подобными обращениями украинским властям следовало бы решить вопрос с действующими ограничениями на переговоры с российским руководством. По словам дипломата, пока политический курс Киева остается неизменным, Россия намерена добиваться поставленных целей военными средствами.

Ранее, 4 июня, Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил провести личную встречу с Владимиром Путиным для обсуждения прекращения боевых действий. На следующий день глава российского государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что в настоящее время не видит оснований для проведения такой встречи. Он отметил, что послание Зеленского содержало элементы хамства.