Кушнер встретился с Нетаньяху в Иерусалиме
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер проводит переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщил советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман, его процитировал ТАСС.
Также на встрече присутствует высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов. Гендельман отметил, что не может подтвердить, есть ли на переговорах экс-премьер Великобритании и представитель Совета мира Тони Блэр.
По информации портала Axios, Кушнер намеревался обсудить с Нетаньяху следующий этап урегулирования ситуации в секторе Газа. При этом 9 августа израильский премьер-министр отверг план Совета мира по палестинскому анклаву из 15 пунктов и отказался вывести войска.
В июле президент США Дональд Трамп рассказал о договоренностях по Газе. Они предусматривают разоружение всех группировок в регионе, включая ХАМАС.