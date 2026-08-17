Кушнер встретился с Нетаньяху в Иерусалиме

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер проводит переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщил советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман, его процитировал ТАСС .

Также на встрече присутствует высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов. Гендельман отметил, что не может подтвердить, есть ли на переговорах экс-премьер Великобритании и представитель Совета мира Тони Блэр.

По информации портала Axios, Кушнер намеревался обсудить с Нетаньяху следующий этап урегулирования ситуации в секторе Газа. При этом 9 августа израильский премьер-министр отверг план Совета мира по палестинскому анклаву из 15 пунктов и отказался вывести войска.

В июле президент США Дональд Трамп рассказал о договоренностях по Газе. Они предусматривают разоружение всех группировок в регионе, включая ХАМАС.